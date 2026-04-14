Евросоюз для разморозки кредита выдвинул лидеру победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петеру Мадьяру 27 условий, пишет Financial Times.

Среди условий — разблокировка европейского кредита Украине и снятие вето на введение санкций против России, а также проведение реформ в стране. Взамен Венгрии разблокируют замороженные $35 млрд субсидий.

«Наш подход таков: давайте будем действовать более решительно в отношении него [Мадьяра]. Если они выполнят свои обещания, мы тоже выполним», — сообщил журналистам источник в администрации ЕС.