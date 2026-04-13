Глава ливанской группировки «Хезболла» Наим Касем выступил против проведения каких-либо переговоров с Израилем.

Как сообщает иранское агентство Mehr, Касем обвинил руководство Ливана в ослаблении потенциала внутреннего сопротивления, одновременно призвав премьер-министра страны к более тесному взаимодействию для укрепления национального единства.

«Мы отвергаем любые переговоры с Израилем. Эти переговоры безрезультатны, и для изменения хода событий Ливану необходима внутренняя солидарность», — заявил Касем.

Отметим, что 14 апреля в Вашингтоне состоятся предварительные переговоры между Ливаном и Израилем.