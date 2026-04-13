США на переговорах в Исламабаде просили Иран отказаться от обогащения урана на срок 20 лет. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios.

Согласно публикации, американская сторона выступила с инициативой, предполагающей «20-летний мораторий на обогащение урана» со стороны Тегерана. В ответ Иран, как утверждается, представил встречное предложение, предусматривающее заморозку соответствующей деятельности на срок менее 10 лет. Источник в американской администрации отметил, что стороны «продолжают взаимодействие в попытке достичь соглашения».

11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в столице Пакистана Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее проинформировали обе стороны, им не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Перспективы диалога между Тегераном и Вашингтоном неясны.