Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о возможных планах США по блокировке Ормузского пролива, проведя параллели с антиутопией Джорджа Оруэлла «1984».

Своё мнение он опубликовал в социальной сети X, отметив, что ряд государств выступает за обеспечение свободного судоходства в проливе, тогда как, по его словам, Вашингтон обсуждает меры, которые могут привести к его фактическому перекрытию.

«Блокировка — равно разблокировка? Оруэлловские злодеи возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, «война — это мир»», — написал Медведев.