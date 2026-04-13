Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами у Белого дома заявил, что после урегулирования ситуации вокруг Ирана Вашингтон может обратить внимание и на Кубу.

По его словам, США сначала сосредоточатся на «разрешении иранского вопроса», а затем, как выразился американский лидер, «могут заглянуть на Кубу».

Трамп считает, что Куба длительное время находится в состоянии экономического и политического упадка из-за неэффективного управления.

Ранее американский лидер высказывал мнение, что ситуация на острове усугубилась после сокращения поставок нефти из Венесуэлы.

В конце февраля президент США уже заявлял о возможности «по-дружески установить контроль над Кубой», что вызвало широкий резонанс в международных кругах.