Бывший президент Польши Лех Валенса в интервью изданию O2 заявил, что не удовлетворён размером своей пенсии и продолжает работать, чтобы покрывать расходы.

Валенса, возглавлявший страну в 1990–1995 годах, получает президентскую пенсию в размере 75% зарплаты действующего главы государства. По текущему курсу это составляет около $3770 в месяц.

«Доволен ли я своей пенсией? Если бы это было так, я бы ездил по грибы или на рыбалку, но я до сих пор работаю», — отметил он.

По словам экс-президента, значительная часть этих средств уходит на повседневные расходы, медицинское обслуживание и поддержание профессиональной активности.

Валенса также имеет право на дополнительную пенсию по линии Управления социального страхования Польши, однако, как он утверждает, принципиально не получает эти выплаты. «Уже 20 лет не получаю эту пенсию, потому что Польша — бедная страна», — заявил он.