Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил нападки американского лидера Дональда Трампа на Папу Римского Льва XIV и выразил ему поддержку.

В своём сообщении в социальной сети X иранский лидер отметил, что осуждает любые оскорбления в адрес религиозных фигур и подчеркнул важность уважительного отношения к духовным символам. «Я от имени великой нации Ирана осуждаю оскорбления в адрес Вашего Превосходительства и заявляю, что осквернение Иисуса — пророка мира и братства — неприемлемо для любого свободного человека», — написал Пезешкиан.

Ранее Дональд Трамп после антивоенных заявлений Льва XIV, первого американца на посту главы Католической церкви, заявил, что «этот Папа слаб в вопросах преступности и внешней политики». Как утверждал Трамп, если бы не его президентство, американца бы не избрали папой.