В Санкт-Петербурге на Невском проспекте произошёл пожар в одном из жилых зданий. По данным российских СМИ, в доме проживает мать основателя Telegram Павла Дурова — Альбина Дурова.

Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности.

По предварительным данным, огонь охватил чердачное помещение. В результате происшествия из здания были эвакуированы 18 человек. Площадь возгорания оценивается в несколько сотен квадратных метров.

Движение на Невском проспекте временно перекрыто, на месте работают экстренные службы.