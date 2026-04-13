Глава победившей на выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр раскритиковал Виктора Орбана, заявив, что тот увлёкся внешнеполитической риторикой в ущерб внутренним проблемам страны.

«Орбан играл в какую-то “пятимерную шахматную партию”, и это, вероятно, стало одной из причин его поражения. Он говорил обо всём: об Украине, России, Иране, шахе, аятолле, выборах в США. Если бы его разбудили ночью, он бы, наверное, сказал, что это он выиграл выборы в США, а не Дональд Трамп», — отметил Мадьяр.

По его словам, Орбан обсуждал всё, кроме проблем, которые действительно волнуют жителей Венгрии.