Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс связался с ним после отъезда из Исламабада и проинформировал о ходе переговоров с Ираном.

По его словам, стороны ранее договорились о прекращении огня и немедленном открытии проливов со стороны Тегерана, однако этого не произошло.

«Договорённость заключалась в том, что будет прекращение огня, а иранская сторона немедленно откроет проливы. Этого не произошло. Американцы не могли с этим согласиться», — заявил Нетаньяху на заседании правительства.

Об этом сообщает Reuters.