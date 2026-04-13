Франция и Великобритания организуют международную конференцию, на которой планируют обсудить обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе без участия в войне США и Израиля против Ирана.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«В ближайшие дни мы совместно с Соединенным Королевством организуем конференцию с участием стран, готовых вместе с нами внести свой вклад в многонациональную мирную миссию, призванную восстановить свободу судоходства в проливе. Эта строго оборонительная миссия, не связанная с воюющими сторонами, будет развернута, как только позволит ситуация», — написал он в X.

Макрон заявил о необходимости скорейшего достижения прочного и долгосрочного урегулирования конфликта дипломатическим путем. Для этого, по его словам. необходимо найти долгосрочное решение таких вопросов, как ракетная и ядерная программы Ирана, а также его «дестабилизирующая деятельность» в регионе. При этом Макрон упомянул о необходимости, помимо восстановления навигации в Ормузском проливе, добиться и «возвращения Ливана на путь мира при полном уважении его суверенитета», заявив о готовности Франции внести свой вклад в этот процесс.