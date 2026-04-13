План президента США Дональда Трампа по блокаде Ормузского пролива — «бессмыслица». Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

«Все это бессмыслица», — сказала она в эфире государственного телеканала La 1, добавив, что происходящее является «еще одним эпизодом в нисходящей спирали, в которую втянут мир».

Роблес подчеркнула, что Мадрид выступает против эскалации и опасается серьезных экономических последствий. По ее словам, действия Вашингтона и Тель-Авива направлены на навязывание международному сообществу собственных правил.

«Трамп и Нетаньяху хотят навязать международному сообществу свои правила, и это ни в коем случае нельзя принимать», — заявила министр.