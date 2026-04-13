Великобритания не присоединится к военной миссии США по блокаде Ормузского пролива.

«Мы не поддерживаем блокаду», — заявил в эфире Би-би-си премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

«С моей точки зрения, жизненно важно, чтобы пролив был открыт, а не закрыт. Это не далекий от нас вопрос. Каждый раз, когда пролив закрыт или отсутствует свободная навигация, означает, что газ и нефть не поступают на рынки, цены идут вверх. Мы не будем втянуты в войну. Великобритания не будет втянута. Это не в наших национальных интересах, потому что я не собираюсь действовать, если нет четкой, законной основы и хорошо продуманного плана», — сказал Стармер.