Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана провело ремонтные работы ещё на двух участках дорожной сети в Баку.

Как сообщили в агентстве, ремонтные работы выполнялись преимущественно в ночное время и в выходные дни, чтобы минимально повлиять на движение транспорта.

Работы были проведены на путепроводе, ведущем с проспекта Гейдара Алиева в сторону проспекта Бабека, а также на проспекте Зии Буньядова в направлении станции метро Кёроглу (станция метро).

Отмечается, что работы были выполнены в течение двух ночей — с 23:00 до 07:00 утра. В результате обеспечено более безопасное и комфортное движение при минимальных неудобствах для граждан.