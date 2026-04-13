Илон Маск объявил о запуске мессенджера XChat на базе соцсети X. Приложение выйдет в App Store 17 апреля.

В сервисе обещают сквозное шифрование, отсутствие рекламы и отслеживания. Для использования потребуется аккаунт в X. По словам Маска, система защиты вдохновлена технологиями Bitcoin.

Он раскритиковал WhatsApp за сбор данных и таргетинг рекламы, заявив, что XChat не будет сканировать сообщения и профилировать пользователей.

В мессенджере будут доступны чаты, передача файлов, аудио- и видеозвонки. Маск называет XChat «наименее уязвимой системой обмена сообщениями» с максимальной приватностью.