Министр иностранных дел Андрей Сыбига сообщил, что Украина снимает рекомендации гражданам воздерживаться от поездок в Венгрию.

«В связи с завершением вчера избирательной кампании в Венгрии, МИД отменяет предыдущие рекомендации гражданам воздерживаться от поездок в Венгрию. Эта избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями относительно Украины, уже позади. А значит, утратили свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения».

Напомним, в начале марта МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию на фоне задержания властями страны украинских инкассаторов.