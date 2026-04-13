Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Папу Римского Льва XIV и заявил, что последний был избран только благодаря США.

«Папа Лев слаб в борьбе с преступностью и ужасен во внешней политике. Он говорит о «страхе» перед администрацией Трампа, но не упоминает тот СТРАХ, который испытывали Католическая церковь и все другие христианские организации во время COVID, когда арестовывали священников, пасторов и всех остальных за проведение богослужений — даже на улице, с дистанцией в десять и даже двадцать футов.

Мне его брат Луис нравится гораздо больше, потому что Луис полностью за MAGA. Он всё понимает, а Лев — нет!

Я не хочу Папу, который считает нормальным, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Я не хочу Папу, который считает ужасным, что Америка атаковала Венесуэлу — страну, которая отправляла огромные объёмы наркотиков в США и, что ещё хуже, выпускала из тюрем убийц, наркодилеров и преступников, отправляя их в нашу страну.

И я не хочу Папу, который критикует президента США за то, что я делаю именно то, для чего был избран с огромным перевесом — снижаю преступность до рекордных минимумов и создаю величайший фондовый рынок в истории.

Лев должен быть благодарен, потому что, как всем известно, его избрание стало большим сюрпризом. Его не было ни в одном списке кандидатов, и его выбрали только потому, что он американец, и решили, что так будет проще иметь дело с президентом Дональдом Трампом. Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане.

К сожалению, слабость Льва в борьбе с преступностью и по вопросам ядерного оружия меня не устраивает. Как и то, что он встречается с симпатизирующими Обаме, такими как Дэвид Аксельрод — неудачником с левого фланга, который был среди тех, кто хотел арестовывать верующих и священнослужителей.

Лев должен взять себя в руки как Папа, руководствоваться здравым смыслом, перестать потакать радикальным левым и сосредоточиться на том, чтобы быть великим Папой, а не политиком. Это очень сильно вредит ему и, что ещё важнее, вредит Католической церкви!», — написал Трамп в Truth Social.