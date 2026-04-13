Распространяемые в социальных сетях высказывания об атаке на Иран и Ливан, приписываемые Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, не соответствуют действительности.

Об этом заявил Центр по борьбе с дезинформацией Турции (ЦБД).

Согласно информации, утверждения, распространенные на некоторых социальных платформах и приписываемые главе турецкого государства, в частности фраза о том, что «в случае нападения на Иран или Ливан Турция будет расценивать это как нападение на себя», являются полностью необоснованными.

В ЦБД подчеркнули, что Турция на фоне последней напряженности и столкновений в регионе демонстрирует конструктивную позицию, выступая в защиту мира, благополучия и безопасности.

В центре отметили, что целью подобных безосновательных заявлений является попытка бросить тень на ведущую роль Турции в установлении регионального мира, втянуть страну в атмосферу противостояния и кризиса, а также сформировать в международном сообществе ложное восприятие посредством дезинформации и политических манипуляций.

Также в ЦБД призвали не доверять подобным манипулятивным публикациям, целенаправленно и организованно распространяемым из определенного источника, а также кампаниям черной пропаганды и тактике психологической войны, обращая внимание только на заявления, публикуемые по официальным каналам.

«Наша борьба с недостоверными утверждениями будет решительно продолжена», — говорится в сообщении.

Также опровергнуты утверждения о якобы прозвучавшей со стороны Анкары угрозе оккупации в адрес Израиля.