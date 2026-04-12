Республика Молдова окончательно выходит из СНГ — президент Майя Санду подписала указы о денонсации Устава и основополагающих договоров содружества. Документы были опубликованы в «Официальном мониторе» и вступили в силу.

Как сообщает Moldpres, пресс-секретарь МИДа республики сообщила, что после публикации этих документов министерство официально уведомит СНГ и соглашения утратят силу по истечении 12 месяцев.

Парламент Молдовы 2 апреля 2026 года окончательно утвердил выход страны из СНГ, денонсировав устав этой организации, что закрепляет геополитический разворот на Запад и отказ от советского наследия.