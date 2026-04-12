Правоохранители задержали бывшего генерального директора коммерческой организации по делу о нарушении правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, повлекшем гибель людей в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В Республике Дагестан по уголовному делу о нарушении правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, повлекшем гибель людей, задержан бывший генеральный директор коммерческой организации», — говорится в сообщении.

По версии следствия, бывший гендиректор компании, эксплуатировавшей гидротехнические сооружения в Дербентском районе, не обеспечил соблюдение требований безопасности, не организовал надлежащий контроль за техническим состоянием объекта и не принял меры по устранению выявленных нарушений. Следственные органы намерены просить суд о его аресте.

Как сообщали в СК, должностные лица организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения в Дербентском районе Дагестана, в нарушение требований законодательства не обеспечили надлежащее техническое состояние объекта, а также не приняли меры по устранению выявленных нарушений. Установлено, что у гидротехнического сооружения присутствовали дефекты, отсутствовали системы контроля, аварийно-спасательные средства и план действий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также в условиях введенного режима чрезвычайной ситуации, ответственными лицами не было обеспечено принятие мер по предотвращению аварии. В результате этого 5 апреля произошел прорыв плотины Геджухского водохранилища, повлекший сход значительного объема воды, затопление участка федеральной автомобильной дороги «Кавказ» и прилегающих территорий. Вследствие произошедшего погибли люди, а также причинен имущественный ущерб.