Представители Ирана в ходе переговоров с делегацией США в Исламабаде отклонили требование Вашингтона о прекращении обогащения урана и уничтожении соответствующих промышленных предприятий. Об этом со ссылкой на высокопоставленное американское официальное лицо сообщило агентство Reuters.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, по его данным, кроме того, Иран отказался полностью открыть для судоходства Ормузский пролив и прекратить оказывать финансовую поддержку движениям ХАМАС и «Хезболлах», а также хуситам из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах».