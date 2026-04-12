Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельати провел телефонный разговор со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе после переговоров в Исламабаде. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД Египта в социальной сети X.

Согласно информации, разговор состоялся в рамках тесной координации и продолжающихся консультаций между Египтом и США. Уиткофф проинформировал египетского министра о позиции американской стороны по переговорному процессу.

В свою очередь, Бадр Абдельати подчеркнул важность достижения консенсуса по всем вызывающим обеспокоенность вопросам, а также приверженности дипломатическому пути, языку диалога и мирным способам урегулирования ради сохранения региональной безопасности и стабильности.

В сообщении также отмечается, что Стив Уиткофф высоко оценил текущее сотрудничество с Каиром, усилия Египта по поддержанию безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и выразил надежду на продолжение египетских инициатив в этом направлении.