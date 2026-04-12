МИД Израиля вызвал поверенную в делах Испании из-за сожженного чучела Нетаньяху.

В ведомстве охарактеризовали инцидент как «ужасающий антисемитизм».

В Малаге сожгли и взорвали фигуру Нетаньяху. Толпа встретила происходящее аплодисментами. В Израиле инцидент вызвал резкое негодование.

Израильское внешнеполитическое ведомство вызвало испанского посла для получения объяснений. Там заявили, что сожжение чучела — это акт «вопиющей антисемитской ненависти», спровоцированный «систематическими подстрекательствами» со стороны правительства Педро Санчеса. В ответ испанский МИД написал в соцсетях, что Мадрид последовательно борется с антисемитизмом и любой дискриминацией, и отверг «злонамеренные намёки» израильской стороны.

Накануне этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Испании карой из-за того, что та осудила удары по Ирану и Ливану и закрыла своё небо для самолётов-участников конфликта. Нетаньяху заявил, что Испания оклеветала израильских военных.

По его словам, тот, кто атакует Израиль вместо террористических режимов, не будет партнёром. Израильский премьер также подчеркнул, что не позволит ни одной стране вести против его страны дипломатическую войну без немедленной платы.