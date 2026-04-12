В Аравийском море, у берегов Пакистана совершено нападение на катер береговой охраны, в результате чего погибли трое сотрудников.

Как передает Reuters, инцидент произошел в воскресенье в прибрежной зоне недалеко от границы Пакистана с Ираном.

По данным источников в полиции и разведке, катер выполнял плановое патрулирование, когда вооруженные лица открыли по нему огонь. В результате атаки трое находившихся на борту сотрудников погибли.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана». В заявлении группировки отмечается, что атака в морской акватории стала «новым этапом» в ее стратегии после операций на суше.

Отмечается, что это первое нападение на патрульный катер береговой охраны Пакистана в Аравийском море. Инцидент произошел на фоне продолжающегося вооруженного противостояния в провинции Белуджистан, где боевики регулярно атакуют силовиков и объекты инфраструктуры.