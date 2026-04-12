Страны Евросоюза серьезно напуганы действиями США и будут вести дело к тому, чтобы создавать свой оборонный альянс. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

«Мы видим, что европейские государства серьезно напуганы действиями Вашингтона, уже приняли решение об усилении одной из основ Евросоюза — это общая политика обороны и безопасности. Вот эта вот основа будет дальше укрепляться и развиваться, и они будут вести дело к тому, чтобы создавать какой-то свой альянс оборонный», — пояснил представитель Кремля.

«Будет ли это как-то корреспондироваться с НАТО, посмотрим, — отметил Песков. — Но впереди, очевидно, очень сложные процессы, которые так или иначе окажут влияние на систему сдержек и противовесов в Европе и будут представлять для нас жизненный интерес».