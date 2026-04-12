Новая волна забастовок продолжает недавнюю серию сбоев в работе крупнейших транспортных узлов Германии, вновь ставя под вопрос планы пассажиров. Профсоюз коммерческих пилотов Германии Vereinigung Cockpit (VC) призвал своих членов, работающих в авиакомпаниях группы Lufthansa, провести двухдневную забастовку в понедельник и вторник.

Как говорится в опубликованном в субботу пресс-релизе (источник на английском языке) профсоюза, «забастовочный призыв» вступит в силу 13 апреля в 00:01 по местному времени и продлится до 14 апреля 23:59 и касается членов VC в Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG и Lufthansa CityLine. Там также отмечается, что под забастовку попадут рейсы Eurowings GmbH, вылетающие из немецких аэропортов 13 апреля в период с 00:01 до 23:59.

По данным Air Traveler Club, забастовка, о которой объявили менее чем за двое суток, может сорвать как минимум 80% рейсов из Франкфурта и Мюнхена и оставить в подвешенном состоянии более 50 тысяч пассажиров.

VC, представляющий не менее 10 тысяч пилотов в различных немецких авиакомпаниях, добавил, что причина конфликта – нежелание Lufthansa урегулировать ряд спорных вопросов по оплате труда, в том числе касающихся пенсионных выплат.