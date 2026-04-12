Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила на съезде правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), что за предстоящий год хочет добиться осязаемого прогресса в вопросе внесения поправок в конституцию страны.

«Надо смело спросить мнение народа. Я хочу, чтобы, когда я буду выступать на съезде [ЛДП] в будущем году, я могла сказать, что мы наконец-то добились прогресса по этому вопросу», — отметила она.

Такаити подчеркнула, что главной задачей для ЛДП должно стать выполнение обещаний, которые партия дала перед прошлыми выборами. «Количество выполненных обещаний определит уровень доверия к нам», — отметила она, добавив, что это сыграет ключевую роль на выборах в верхнюю палату парламента, которые пройдут в 2027 году и где ЛДП сейчас не имеет большинства. ЛДП и Такаити давно выступают за пересмотр конституции, в частности ее девятой статьи, которая провозглашает отказ от создания вооруженных сил и от войны как средства разрешения международных споров.

Принятая после Второй мировой войны конституция страны еще ни разу не менялась. Для внесения в нее изменений необходимо проведение общенационального референдума, который, в свою очередь, можно созвать только при наличии у сторонников пересмотра 2/3 мест в обеих палатах парламента. По итогам прошедших в феврале этого года выборов ЛДП получила 2/3 мест в ключевой нижней палате парламента, однако в верхней палате у нее пока нет даже простого большинства.