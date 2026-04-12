Национальная разведывательная служба Южной Кореи на закрытом заседании парламента республики доложила депутатам о важных, с ее точки зрения, трендах в действиях властей КНДР в части их реакции на иранскую войну. В Сеуле полагают, что выводы разведки неоспоримо свидетельствуют о планах организовать встречу президента США и высшего руководителя КНДР после американо-китайского саммита в Пекине, перенесенного на май, пишет «Московский комсомолец».

По мнению экспертов разведки, Пхеньян, реагируя на действия сторон конфликта на Ближнем Востоке, гораздо сдержаннее обычного поддерживает Тегеран и явно воздерживается от прямого осуждения Вашингтона. Что, по мнению экспертов, доказывает формирование Северной Кореей пространства для дипломатического маневра и свидетельствует о подготовке встречи представителей США и КНДР в ближайшее время.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Институты Китая и современной Азии РАН Александр Жебин сообщил, что слухи о возможном контакте руководителя КНДР Ким Чен Ына с Президентом США Трампом во время визита последнего в Китай начались, ещё когда обсуждалась первоначальная дата визита. Потом этот визит сместили на май, и никаких опровержений ни с той, ни с другой стороны на этот счёт не последовало.

Интересен и тот факт, что президент Республики Беларусь Лукашенко, который получил приглашение посетить КНДР ещё в сентябре прошлого года, визита этого не совершал, но тут, когда с датами поездки Трампа в Китай все более-менее определилось, срочно выехал Пхеньян. Многие обозреватели связали такой срочный визит фактически с тем, что Лукашенко, возможно, попробует сыграть роль посредника между Вашингтоном и Пхеньяном.

Пхеньян, как известно, на последнем съезде партии вновь подтвердил, что он открыт для диалога с Соединёнными Штатами, но этот диалог должен вестись уже не на американских условиях, а на взаимоприемлемых.

А приемлемым для Пхеньяна является признание за КНДР ядерного статуса в той или иной форме. Но это не обязательно должно быть какое-то заявление, что Вашингтон этот статус как бы признаёт. Имеется в виду то, что США будут вести себя с КНДР так, как они вели бы себя с какой-либо другой ядерной державой.

Северокорейцы долго добивались такой ситуации. Ведь северокорейско-американский диалог вообще идёт уже с 1974 года, то есть более пятидесяти лет. И обычно условия диктовали американцы. А северокорейцы должны были сделать то или это, прекратить запуски ракет большой дальности или вообще всех ракет или отказаться от ядерных испытаний. Но сейчас ситуация совершенно изменилась.