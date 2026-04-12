Начальник Генштаба Израиля приказал перевести ЦАХАЛ, генерал-лейтенант Эяль Замир, в режим повышенной готовности на фоне срыва переговоров США и Ирана и подготовиться к возобновлению войны

Он подчеркнул, что “достижения ЦАХАЛ в войне против Ирана являются беспрецедентными и историческими”.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Стороны должны были провести в Пакистане переговоры о мирном соглашении. Израиль заявил, что прекращение огня не распространяется на Ливан, и продолжает наносить удары по этой стране.