На переговорах в Исламабаде американская сторона не смогла завоевать доверие иранской делегации. Как сообщает Tasnim, об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, возглавлявший иранскую делегацию на переговорах в Исламабаде.

«Я ещё до переговоров подчёркивал, что у нас есть добрые намерения и необходимая политическая воля, однако, исходя из опыта двух предыдущих войн, мы не доверяем противоположной стороне. Мои коллеги в иранской делегации выдвинули 168 инициатив, направленных на достижение прогресса, однако в ходе этого раунда переговоров противоположная сторона не смогла завоевать доверие иранской делегации. США поняли нашу логику и принципы и теперь должны принять решение.

Мы всегда рассматриваем дипломатию наряду с военными действиями как один из инструментов обеспечения прав иранского народа и ни на мгновение не прекратим наши усилия по упрочению успехов, достигнутых за время 40-дневной обороны Ирана.

Мы высоко оцениваем усилия дружественного и братского Пакистана по содействию переговорному процессу», — отметил Галибаф.