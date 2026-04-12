Глава вооруженных сил Уганды и сын действующего президента страны Мугузи Кайнеругаба пообещал закрыть все турецкие диппредставительства в стране, если Анкара не заплатит ему $1 млрд и не предоставит «самую красивую женщину» в качестве жены.

Ранее генерал-лейтенант Уганды Кайнеругаба заявил, что может мобилизовать 100 тысяч солдат для Израиля, при этом направив дерзкие угрозы в адрес Турции. Этим он привлек внимание международной общественности своими заявлениями. Его дерзкие высказывания, в которых он открыто поддерживает Израиль и нацеливается на Турцию, вызывают реакцию.

Кайнеругаба, сын президента Уганды Йовери Мусевени и рассматриваемый как возможный преемник, заявил о готовности поддержать Израиль. В своем сообщении в социальных сетях он отметил, что армия Уганды готова к действиям в поддержку Израиля.

Кайнеругаба сказал: «Я готов мобилизовать 100 тысяч угандийских солдат для защиты Святой Земли, которая является землей нашего Господа Иисуса Христа».

Ранее Кайнеругаба также делал подобные заявления, отметив, что основой их поддержки Израиля является религиозная мотивация. Он подчеркнул, что их христианская идентичность играет важную роль в этой позиции и вновь подтвердил, что они на стороне Израиля.

В другом своем сообщении Кайнеругаба высказал критику в адрес Турции, назвав ее «главной проблемой». Генерал-майор Уганды сделал резкие заявления в адрес Анкары.

Кайнеругаба, говоря о проблемах с Турцией, заявил, что в случае их нерешения они могут разорвать дипломатические отношения. Он отметил, что они дали Турции срок, добавив, что если в течение 30 дней не будет предпринято никаких шагов, отношения могут быть полностью прекращены.