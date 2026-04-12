Канада готовится к перевооружению в масштабах, которых мир не видел со времен холодной войны, и рассматривает возможность присоединения к Объединенным экспедиционным силам (JEF). Об этом сообщает Sky News по итогам визита главы канадской армии в Лондон.

Как отметила генерал Дженни Кариньян в интервью изданию, угрозы со стороны России и Северной Кореи заставляют страну пересмотреть подходы к обороне.

«Мир изменился. Мы должны быть готовы к масштабным конфликтам, более традиционным, поэтому для этого нам нужны другие вооруженные силы и другие возможности», – заявила она.