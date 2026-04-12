В рамках укрепления оборонного потенциала Сербия и израильский технологический гигант Elbit Systems договорились о создании совместного завода по производству беспилотных летательных аппаратов. Согласно условиям соглашения, контрольный пакет акций нового предприятия в размере 51% будет принадлежать израильской стороне. Оставшиеся 49% акций получит сербская государственная компания Jugoimport-SDPR, специализирующаяся на импорте и экспорте продукции военного назначения.

Основным направлением деятельности завода станет выпуск ударных БПЛА различной дальности действия. Проект имеет стратегическое значение для Белграда, так как соглашение предусматривает не только сборку техники, но и полноценную передачу передовых израильских технологий. Это позволит сербским инженерам принимать непосредственное участие в производственных процессах и осваивать современные стандарты создания беспилотных систем.