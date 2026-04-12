При израильских бомбардировках юга Ливана за последние часы погибли 24 человека. Об этом соообщает Al Jazeera со ссылкой на Национальное информагентство Ливана.

Согласно информации, в результате израильского рейда на город Мааруб в округе Тир на юге страны погибли шесть человек. При атаке на город Кана погибли пять человек.

По данным ливанских источников, по меньшей мере 13 человек погибли в результате израильского удара по городу Тефахта.

Агентство также сообщило об авиаударах по городам Аль-Базурие, Калила, Бафлие, Клавия, Кафра, Харис, Рачаф и Среббин.