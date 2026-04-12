Папа римский Лев XIV во время молитвенного бдения за мир во всем мире призывал лидеров остановиться и сесть за стол переговоров, «а не за стол, где планируется перевооружение и принимаются решения о смертоносных действиях». Слова главы Римско-католической церкви привел в субботу, 11 апреля, портал Vatican News.

Церковь всегда будет призывать к миру, «даже если отказ от логики войны может привести к недопониманию и презрению», и всегда будет прививать «послушание Богу, скорее чем какой-либо человеческой власти», подчеркнул понтифик.

Молитвенное бдение, которое папа анонсировал во время традиционного пасхального послания Urbi et Orbi («Городу и миру») 5 апреля, прошло в соборе Святого Петра. Около десяти тысяч верующих собрались в храме и на площади перед ним, сообщили в Ватикане.

«Хватит демонстрации власти! Хватит войны! Истинная сила проявляется в служении жизни», — подчеркнул он.

Лев XIV также напомнил о письмах детей из зон конфликтов. Папа римский осудил использование религиозного языка для оправдания войны, написало агентство Reuters. До этого некоторые эксперты отмечали, что ряд высказываний понтифика мог быть направлен против главы Пентагона Пита Хегсета. Тот использовал христианскую риторику, чтобы оправдать совместные атаки Израиля и США на Иран, уточнило агентство.

По данным Reuters, папа также указал на то, что Римско-католическая церковь не поддерживала вторжение в Ирак под эгидой США в 2003 году.

Во время обращения Urbi et Orbi Лев XIV уже призывал к миру во всем мире. «Те, кто держит в руках оружие, сложите его! Те, кто во власти развязывать войны, выберите мир! Не навязанный силой, а достигнутый путем диалога мир!» — говорил он.

Лев XIV — первый в истории папа из США. Как отмечало ранее американское издание The Free Press, администрация президента США Дональда Трампа — в конфликте с понификом. По данным издания, одним из поводов стало обращение папы к дипкорпусу в Ватикане в ходе «Речи о положении в мире» 9 января. В ней понтифик выразил озабоченность «дипломатией, основанной на силе».

Ранее Хегсет, который не скрывает религиозных взглядов, призывал жителей США молиться в школах и церквях за победу американских Вооруженных сил в войне в Иране. После этого папа римский заявил, что Иисус — «царь мира, отвергающий войну».