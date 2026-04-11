Франция готова внести вклад в поддержание безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

«Необходимо, чтобы Иран как можно скорее восстановил свободу и безопасность судоходства в Ормузском проливе, чему Франция готова содействовать», — написал Макрон в X.

По словам главы государства, в разговоре с иранским президентом он указал на «важность соблюдения режима прекращения огня, в том числе в Ливане».

«Франция полностью поддерживает действия ливанских властей, которые являются единственными легитимными органами», — подчеркнул Макрон.

Он выразил мнение, что Ирану необходимо «воспользоваться возможностью, которую открывают начатые в Исламабаде переговоры, чтобы проложить путь к устойчивой деэскалации и к содержательному соглашению, обеспечивающему надежные гарантии безопасности в регионе при участии всех вовлеченных стран».