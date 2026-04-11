Уровень недовольства немцев работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца на фоне роста цен на горючее достиг новой рекордной отметки в 70%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Только 21% респондентов положительно оценили работу главы правительства — абсолютный антирекорд. Еще 9% не смогли определиться с ответом. Еще хуже немцы относятся к работе действующего кабмина. 73% недовольны деятельностью правительства в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии. Лишь 20% положительно оценивают ее, еще 7% не определились со своей позицией. Опрос проводился 9-10 апреля, в нем участвовали 1 003 человека.

«Даже сторонники правительственных партий в большинстве своем недовольны правительством», — констатировал руководитель INSA Херман Бинкерт.

«Маловероятно, что канцлеру и коалиции удастся в принципе изменить эту тенденцию», — считает эксперт.