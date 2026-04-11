Основатель телеграма Павел Дуров призвал пользователей в России обновить свои приложения для того, чтобы они могли оставаться на связи, несмотря на запрет мессенджера.

«Мы обновили протокол Telegram по борьбе с цензурой», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

«Еще несколько советов: заранее запаситесь несколькими VPN/прокси, помогите своим друзьям и родственникам сделать то же самое и избегайте использования российских приложений при подключении к VPN (они могут сообщить о вашем VPN властям для блокировки). Я рад видеть, что большинство людей уже это делают. Благодаря этому цифровому сопротивлению использование Telegram в России оставалось стабильным в течение последней недели, несмотря на полный запрет». — сказал он.

Дуров пообещал, что мессенджер продолжит совершенствовать свою децентрализованную технологию по борьбе с цензурой.