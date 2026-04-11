В Турции прокуроры потребовали назначить пожизненное заключение израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, который был заочно арестован по обвинению в геноциде и иных преступлениях.

Об этом сообщает Hürriyet.

Прокуроры направили обвинительные заключения в 10-й суд Стамбула.

В них указано, что к 1 102–4 596 годам тюрьмы должны быть приговорены 35 обвиняемых, в том числе Нетаньяху, глава Минобороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник на данном посту Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, глава Генштаба ВС Израиля Эяль Замир и глава ВМС Израиля Давид Саар Салама.