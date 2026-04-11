В Баку на участке крепостной стены Ичеришехер, расположенном на улице Кичик Гала, проводятся неотложные меры в связи с выявленными процессами разрушения.

Информация об этом содержится в заявлении Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Менеджер реставрационной компании «Atelier Erich Pumer» Чингиз Нейманзаде отметил, что крепостные стены Ичеришехер были восстановлены в течение последних восьми лет, при этом в процессе использовались различные методы и виды каменных материалов.

По его словам, в структуре стены в некоторых местах наблюдается слабая связь между внешним, внутренним и средним слоями. «Отсутствие сцепления между этими слоями может привести к повторению подобных ситуаций в будущем», — подчеркнул он.

Нейманзаде также отметил, что в настоящее время работы ведутся по специальной программе, государство придаёт этому вопросу серьёзное значение, и восстановление крепостных стен будет осуществляться поэтапно.