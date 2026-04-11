Великобритания отказалась от плана по возвращению островов Чагос Маврикию, где расположена стратегическая британско-американская военная база Диего-Гарсия.
Решение принято после критики со стороны президента США Дональда Трампа.
Представитель британского правительства заявил, что Лондон изначально увязывал реализацию сделки с поддержкой США и не готов продвигать ее без согласия Вашингтона.
Ранее Трамп резко раскритиковал инициативу, назвав ее «великой глупостью».
Законопроект о передаче архипелага в Индийском океане Маврикию находился на рассмотрении британского парламента, однако теперь его дальнейшая судьба оказалась под вопросом.
Острова Чагос имеют стратегическое значение из-за размещения там ключевой военной базы Диего-Гарсия, используемой Великобританией и США.