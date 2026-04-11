Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи продолжает восстановление после серьезных травм, полученных в результате авиаудара по комплексу в центре Тегерана в начале военного конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близких к его окружению.

По данным агентства, в результате атаки, которая, как утверждается, также привела к гибели его отца, Хаменеи получил тяжелые повреждения лица и ног. Источники утверждают, что лицо 56-летнего Хаменеи было обезображено при атаке на комплекс в центре Тегерана, а одна или обе ноги получили значительные повреждения.

Несмотря на характер ранений, собеседники Reuters отмечают, что Хаменеи сохраняет ясность мышления и продолжает участвовать в совещаниях с высокопоставленными чиновниками в дистанционном формате — в частности, по аудиосвязи. Он, по их словам, вовлечен в принятие ключевых решений, связанных с военными действиями и возможными переговорами с Вашингтоном.

С момента авиаудара 28 февраля и последующего назначения Хаменеи преемником 8 марта, в публичном доступе не появлялось его фотографий, видеозаписей или аудиоматериалов. Представители миссии Ирана при ООН не ответили на запросы относительно характера его травм и причин отсутствия публичных выступлений.

Иранские государственные СМИ после его назначения использовали в отношении Хаменеи термин «джанбаз», который применяется к тяжелораненым участникам боевых действий.