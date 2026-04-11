В ночь на 11 апреля Одесса подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой есть погибли два человека, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По предварительным данным, в результате попаданий по жилому дому ещё несколько получили ранения, двое пострадавших госпитализированы.

Также сообщается о значительных разрушениях гражданской инфраструктуры. Повреждены десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, детский сад, а также объекты общественного питания и другие городские сооружения. В зданиях выбиты окна, повреждены крыши и фасады.