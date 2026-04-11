Министерство иностранных дел России призвало США и Иран ответственно подойти к переговорам в Пакистане и избегать действий, которые могут «подорвать открывшийся шанс» на мирное урегулирование военного конфликта на Ближнем Востоке.

Заявление опубликовано на сайте МИДа.

«Большинство стран мира поддерживает этот процесс и рассчитывает на успех переговоров между США и Ираном», — говорится в сообщении

Однако, по данным дипведомства, находятся силы, которые «тормозят движение к миру» и «создают препятствия».

«Те, кто развязал агрессию против Ирана, а теперь обвиняет его в проблемах, связанных с судоходством в Ормузском проливе, не должны затушевывать, как в действительности развивались события, и тот факт, что до 28 февраля эта важная водная артерия функционировала бесперебойно», — отметили в российском МИДе.

Одной из ключевых задач в дипведомстве назвали устранение первопричин конфликта, а именно — прекращение военных действий, которые начали США и Израиль. Кроме того, МИД призвал остановить атаки на Ливан.