Евросоюз должен возобновить поставки нефти и газа из России, восстановить с ней нормальные отношения и осознать, что он все равно не сможет добиться ее глобальной экономической изоляции.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телекомпании ATV, отметив, что санкционная политика Брюсселя в отношении Москвы явно провалилась.

Глава правительства напомнил, что ЕС по-прежнему пытается не допустить поставок российских энергоносителей на европейский рынок, рассчитывая таким образом оказать поддержку Украине. «Но Брюссель проиграл это соревнование с Россией, потому что русские, похоже, могут сейчас продавать свое сырье всем, кроме Европы, зарабатывая на этом много денег», — сказал Орбан.

По его мнению, лидеры Евросоюза должны понять, что они «не в состоянии изолировать Россию от мировой экономики».

«Дешевая российская нефть должна быть допущена в Европу, иначе европейская экономика не сможет функционировать» в условиях надвигающегося энергетического кризиса, подчеркнул премьер.

«Давайте вернемся к нормальной жизни, давайте будем торговать с Россией», — предложил Орбан.