Вице-президент США Джэй Ди Вэнс в пятницу отправился в Пакистан для участия в переговорах с Ираном, которые запланированы на 11 апреля. Об этом сообщила журналист CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X.

По её данным, Вэнс выразил осторожный оптимизм относительно предстоящих переговоров, отметив: «Думаю, всё пройдёт позитивно».

Он подчеркнул, что Вашингтон открыт к диалогу при условии добросовестного подхода со стороны Тегерана. «Как сказал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, то мы, безусловно, готовы протянуть им руку. Если же они попытаются нас обмануть, то обнаружат, что переговорная команда не очень-то восприимчива», — заявил он.

Также Вэнс добавил, что президент США дал переговорной группе «чёткие указания» относительно линии поведения на встрече.