Лицо, находившееся в международном розыске, задержано в ОАЭ и экстрадировано в Азербайджан.

Как сообщили в Министерстве юстиции, ведомство совместно с компетентными органами зарубежных стран продолжает работу по установлению местонахождения и экстрадиции лиц, обвиняемых в совершении преступлений.

Отмечается, что через Национальное центральное бюро Интерпола в Азербайджане 13 лет назад был объявлен в международный розыск ещё один разыскиваемый, местонахождение которого было установлено в настоящее время. Его экстрадиция в Азербайджан была осуществлена 10 апреля.

По данным следствия, гражданин Азербайджана Х. Ализаде обвиняется в организации заказного убийства, совершённого в 2013 году. Он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, пообещал крупное денежное вознаграждение за убийство иностранного гражданина В. Шильдера. Впоследствии преступление было совершено исполнителем Эльманом Искендеровым, который нанёс потерпевшему множественные ножевые ранения, повлёкшие его смерть (статьи 120.2.1 и 120.2.5 Уголовного кодекса Азербайджана).

С учётом вероятного нахождения обвиняемого в ОАЭ в 2023 году были направлены необходимые документы в соответствии с международными процедурами. После его задержания была достигнута договорённость об экстрадиции.

В Минюсте подчеркнули, что доставление обвиняемого в страну стало возможным благодаря сотрудничеству между государствами и свидетельствует о международном авторитете Азербайджана и надёжном партнёрстве с ОАЭ.

Экстрадированный был доставлен в Азербайджан сотрудниками Министерства юстиции и Пенитенциарной службы и помещён в следственный изолятор на основании решения суда.

Работа в этом направлении продолжается.