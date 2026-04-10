Администрация президента США разослала своим сотрудникам предупреждение о недопустимости использования служебного положения для игры на биржах или ставок на рынках прогнозов. Соответствующее письмо, как сообщают американские СМИ, включая Bloomberg и The Wall Street Journal, было разослано сотрудникам администрации Дональда Трампа еще 24 марта.

Financial Times 23 марта писала, что нефтяные трейдеры провели подозрительные сделки за 15 минут до того, как президент США Дональд Трамп опубликовал пост о «продуктивных переговорах» с Ираном, после которого цены на энергоносители резко пошли вниз. Тогда на бирже в Нью-Йорке были проведены более 6200 cделок с фьючерсами на нефть Brent и WTI на общую сумму около 850 миллионов долларов.

В ночь на 8 апреля перед тем, как было объявлено, что США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, с нескольких анонимных аккаунтов были сделаны ставки на соответствующее событие на рынке прогнозов Polymarket, сообщало Associated Press. Ставки делались с недавно открытых аккаунтов и принесли сделавшим их от 48,5 тысячи до 200 тысяч долларов.