План Ирана, состоящий из десяти пунктов, станет основой для дальнейших переговоров о мире, заявили в Министерстве иностранных дел исламской республики. В ведомстве подчеркнули, что Тегеран выступает против перемирия, которое может дать его противникам возможность перевооружиться.

В МИД отметили, что действия Ирана в регионе не должны рассматриваться как нападение на третьи страны, поскольку удары наносились исключительно по объектам США. Там также напомнили, что, по версии Тегерана, Вашингтон атаковал Иран во время переговоров в Женеве, и эти действия были названы незаконными.

Одновременно в иранской стороне прокомментировали сообщения о возможном введении платы за проход судов через Ормузский пролив. Представитель верховного лидера исламской республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи заявил, что подобные сообщения не имеют официального подтверждения.

«Это было в новостях и в социальных сетях, но официального заявления от Ирана о том, что должны платить за проход судов через пролив, нет. Это только разговоры», — сказал он.