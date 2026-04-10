Китай «ни в коем случае не допустит» провозглашения независимости Тайваня, стремление к которой является главным виновником подрыва мира в Тайваньском проливе, заявил лидер Китая Си Цзиньпи в беседе с Чжэн Ливэнь, председателем крупнейшей оппозиционной партии Тайваня — Гоминьдана.

Си Цзиньпин призвал принять меры к «воссоединению».

«Соотечественники по обе стороны пролива — все они китайцы, люди одной семьи, которые стремятся к миру, развитию, обмену и сотрудничеству… Когда в семье царит гармония, все процветает… Независимость Тайваня — главный виновник подрыва мира в Тайваньском проливе — мы ни в коем случае не будем терпеть и не будем прощать это», — сказал Си Цзиньпин, как передает Reuters со ссылкой на тайваньские телеканалы.